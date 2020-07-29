Дегтярев поддержал присвоение Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал обратиться к руководству страны с предложением присвоить Комсомольску-на-Амуре почетное звание «Город трудовой доблести».

«Почему-то на имя президента письмо (с ходатайством о присвоении звания) никто не подписал. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почетное звание «Город трудовой доблести» – здесь столько предприятий, столько героических трудовых подвигов. Поэтому у меня просьба – на мое имя подготовить пакет (необходимых документов), который мы передадим главе государства», – сказал Дегтярев, который находится в среду в Комсомольске-на-Амуре, во время разговора с рабочими и руководством Амурского судостроительного завода, а также главой города Александром Жорником.

Президент Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам.

Также Дегтярев пообещал привести все дворы Комсомольска-на-Амуре в порядок по федеральной программе в течение четырех лет, передает ТАСС.

«Город президентского внимания, а благоустройство оставляет желать лучшего, и за это нам немножко должно быть стыдно. Я имею ввиду и правительство, и местных чиновников. Мы планируем за четыре года по федеральной программе «Комфортная среда» все дворы привести в порядок. И у меня просьба – учитывать мнение людей», – заявил глава края.

По словам мэра, существующая скорость этой работы предполагает благоустройство 50-60 дворов в год. При этом существует возможность увеличить темпы при увеличении финансирования. Дегтярев в ответ еще раз подчеркнул необходимость учитывать мнение жителей города о приоритетных объектах, а также усиливать контроль над расходованием средств со стороны правительства и местных чиновников.

Работа по благоустройству общественных пространств на Дальнем Востоке сопутствуют национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом Владимиром Путиным.

Во вторник Дегтярев заявил, что состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе производят удручающее впечатление.

Комсомольск-на-Амуре – второй по величине город Хабаровского края. Его основали в 1932 году, находится на левом берегу Амура, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска. Это крупнейший промышленный Дальнего Востока, где находятся судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы, транспортный узел Байкало-Амурской магистрали и сети автодорог.