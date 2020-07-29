Расчеты «Панцирей» Северного флота выполнили стрельбы в Арктике

Боевые расчеты батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Северного флота на острове Котельный в море Лаптевых отработали задачи по обороне арктического побережья, выполнив стрельбу по условным мишеням, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Личный состав тактической группы Северного флота, дислоцированной на арктической базе «Северный клевер» на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, отработал учебно-боевые задачи по обороне арктического побережья от высадки сил десанта условного противника», – передает ТАСС сообщение СФ.

В ходе учений боевые расчеты батареи комплексов «Панцирь-С1» «успешно выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику условного противника», отметили в пресс- службе.

Уточняется, что в качестве мишеней зенитчики использовали макеты бронетранспортеров, расположенные на удалении до 3 км. В ходе выполнения стрельб боевые расчеты также отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения «Панцирей», развертыванию комплексов из походного положения в боевое.

На флоте уточнили, что стрельбы проводились в условиях сложной метеорологической обстановки: при сильном порывистом ветре до 20 метров в секунду и температуре воздуха около нуля градусов.

Напомним, в июне командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь.

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