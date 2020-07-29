Песков заявил о недопустимости силового давления на СМИ в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимым давление на СМИ, и пообещал разобраться в ситуации, сложившейся с хабаровским телеканалом «Губерния».

«Мы поинтересуемся ситуацией, но это, конечно, недопустимо», – сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что силовые структуры якобы оказывали на телеканал давление, чтобы запретить публиковать материалы о митингах, прошедших в регионе.

При этом представитель Кремля признался, что не знаком с ситуацией. «Мне об этом ничего неизвестно. Если вы нам дадите более подробную информацию, мы обязательно с этим разберемся. Или если вы попросите ваших коллег представить нам эту информацию», – заключил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что в Кремле рассчитывают, что ситуация в Хабаровском крае успокоится по мере возвращения региональных властей к нормальной работе.

Песков при этом подчеркнул, что все регионы остаются в поле зрения администрации президента, «включая, особенно в эти дни, Хабаровск».

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», митингующие после общения с ним успокаиваются.

В понедельник Песков заявил, что ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева «скорее успокаивается», но оценивать работу нового главы региона пока преждевременно.