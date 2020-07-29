Памфилову удивила «информационная истерика» из-за досрочного голосования

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не понимает истерики из-за досрочного голосования на выборах в сентябре, призвав партии активнее направлять наблюдателей.

Памфилова сказала на заседании ЦИК в среду, что не понимает «информационную истерику», передает РИА «Новости».

«Развожу руками от удивления. В половине стран Европы проходят выборы досрочно, во всем мире, во многих странах – и не только на протяжении трех дней, и безотносительно пандемии. Традиционно месяцами там проходит досрочное голосование – и никто не делает удивленных лиц, никто не впадает в истерику, никто не выдвигает таких тезисов, что это все специально. (...) Только можно развести руками», – добавила она.

Председатель ЦИК обратилась к партиям и напомнила, что создаются «максимально удобные условия», чтобы не было сомнений в достоверности результатов выборов.

«Мы специально нашли выход, чтобы у вас была возможность привлечь максимальное количество наблюдателей и обеспечить на всех стадиях голосования полный контроль с вашей стороны. Идем вам навстречу, не ломитесь в открытую дверь. Готовы помогать, содействовать в обучении, в чем хотите. И не надо прикрывать политическую немощь свою истериками по поводу возможных фальсификаций. Во-первых, есть презумпция невиновности, во-вторых, хотите честных выборов – агитируйте своих сторонников приходить на наблюдение на всех стадиях», – подчеркнула она.

Ранее Памфилова назвала даты досрочного голосования осенью.

Член Совета Ассоциации по защите избирательных прав граждан «Гражданский контроль», доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что норма о многодневном голосовании повышает статус региональных избиркомов.