Военнослужащий выпал из движущегося поезда в Саратовской области

Военнослужащий-контрактник Западного военного округа (ЗВО) выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«28 июля на железнодорожном перегоне Екатериновка – Салтыковка (Саратовская область) военнослужащий, нарушив требования безопасности, выпал из движущегося воинского эшелона и получил травмы, несовместимые с жизнью», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что комиссия штаба ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, проходившего военную службу по контракту в воинской части, дислоцированной в Нижегородской области.

Напомним, в январе уроженец Башкирии, служивший в Хабаровском крае по контракту, погиб в результате несчастного случая.