Юрист рассказал, какое наказание грозит обвиняемому в убийстве в ходе драки боксеру

Боксеру, в ходе драки с которым погиб 40-летний мужчина из Барнаула, грозит от 2 до 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана, так как он профессиональный спортсмен и должен был осознавать свое преимущество в силе, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Олег Сухов.

В районе Старого базара в Барнауле 26 июля произошла драка, которая закончилась смертью Павла Рохлова. Мужчина получил смертельный удар в голову сзади от боксера Михаила Старцева. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что виновный в смерти должен ответить «по всей строгости закона».

«Если в драке одно лицо погибает, то в данном случае виновный может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), за что предусмотрено до двух лет лишения свободы. То есть в драке человек не всегда имеет намерения убить другое лицо, поэтому и наказание за это относительно мягкое», – говорит Сухов.

Но иногда подобные деяния квалифицируются по 111 статье УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), продолжает адвокат. Если следствие выяснит, что драка возникла не спонтанно, а запланировано, и конфликт назревал достаточно долгое время, то виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

«Боксер должен был понимать и осознавать то, что он обладает определенными профессиональными навыками в драке, а при нанесении удара может действительно очень серьезно повредить здоровье человека и даже причинить смерть – данные обстоятельства могут учитываться в качестве отягчающих. К тому же со стороны виновного нельзя будет говорить, что он ударил и не хотел причинить смерть. То есть здесь его вина, в качестве умысла и неосторожности, скорее всего будет установлена», – считает Сухов.

Юрист также отмечает, что если посмотреть уголовный кодекс, процессуальное законодательство, то там нет ни одного пункта, который бы свидетельствовал о том, что наличие каких-то профессиональных спортивных навыков, знаний или просто физической подготовки квалифицируется как отягчающие вину обстоятельства. Все это будет учитываться только при выяснении, была ли вина боксера в совершении преступления.

«Поэтому здесь очень важно, как сможет адвокат боксера выстроить позицию, что именно установит следствие, в связи с чем возникла драка, и почему потерпевший скончался. Потому что если тот мужчина неудачно упал, или погиб не из-за удара, это тоже обязательно будет учитываться. Исходя из всех этих пунктов и будет назначаться либо более строгое, либо мягкое наказание», – резюмировал Сухов.