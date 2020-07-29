Больше половины – 1626 из 3035 – пляжей уже открыты в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На территории Российской Федерации в летний период текущего года в соответствии с реестрами субъектов планируются к эксплуатации 3035 зон отдыха, где официально разрешено купание в морях и пресноводных водоемах (пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок) для взрослых и детей. Сроки начала работы пляжей зависят от эпидемиологической ситуации и погодных условий в каждом регионе. В целом по Российской Федерации сейчас функционируют 1626 пляжей в 40 субъектах», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Из работающих пляжей 1157, или около 71,2%, получили заключения о соответствии санитарным нормам.

Кроме того, Роспотребнадзор проводит регулярный контроль качества воды. По санитарно-химическим показателям не соответствуют нормативам 11,8% проб, по микробиологическим – 7,6%.

В Крыму и Севастополе микробиологическим нормативам не соответствовали 2,4% проб морской воды, в Красноярском крае – 0,1%.

Напомним, 8 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что аттракционы, рестораны и пляжи в Московской области могут быть открыты к 15 июля.