В Нижнем Новгороде завели дело на «простившего» попытку изнасилования следователя

Уголовное дело возбудили против уже бывшего следователя из Нижнего Новгорода, сообщили в региональном СК. Шесть лет назад он отказался начинать расследование против мужчины после попытки изнасилования, которого в этом году задержали за убийство.

«24 июля 2020 года незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на изнасилование, совершенного в 2013 году, отменено. В тот же день следователь, вынесший незаконное процессуальное решение, из органов Следственного комитета уволен», – передается сообщение на сайте регионального ведомства.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», которая предполагает до десяти лет лишения свободы.

«В настоящее время у подозреваемого проведены обыски и выемки документов. В ходе расследованию уголовного дела будет проверена вся работа бывшего следователя и принятые им решение», – отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что три сотрудника полиции из Улан-Удэ задержаны по подозрению в избиении несовершеннолетнего во время допроса.