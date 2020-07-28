Известны случаи блокировки и даже удаления компанией Google аккаунтов российских СМИ, интернет-гигант также может фильтровать выдачу новостей и другой информации, воздействуя на мнение аудитории, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Так он прокомментировал представленный Общественной палатой доклад о нарушении прав пользователей со стороны Google в России.

«За счет большого охвата во множестве стран, компания Google безусловно может влиять на формирование общественного мнения, просто вовремя показывая пользователям определенную информацию или выстраивая подборку новостей в отфильтрованном порядке», – сказал член научного совета при Совете безопасности России, профессор МГУ Андрей Манойло.

В апреле Google заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт YouTube, напомнил собеседник. Тогда в американской компании заявили о неких «нарушениях правил», но конкретных причин блокировки не назвали. В то же время Google не блокирует такие российские СМИ как «Россия Сегодня», «RT», «Radio Sputnik», но индексирует новости этих агентств с большим опозданием. То есть сообщения в поисковике могут появляться среди запросов по теме лишь спустя много часов, отметил Манойло.

«Google вроде не запрещает, но скажем так, придерживает информацию российских федеральных СМИ. Для сравнения, в других поисковиках новости из тех же источников видны сразу после публикации. А спустя сутки, как мы знаем, любая новость теряет свою ликвидность и перестает быть новостью. И такое положение вещей, конечно, неприемлемо», – констатировал собеседник.

По мнению эксперта, существует минимум два способа выстраивания адекватного взаимодействия с Google в данной ситуации. Первый – санкци за нарушения вроде блокировки и удаление аккаунтов без объяснения причин. «Для этого можно ввести систему штрафов, чтобы при малейшем нарушении российских законов, американская корпорация несла ощутимые убытки. Учитывая, что Google работает с колоссальными массивами информации, возможности для таких мер воздействия более чем обширны», – поделился Манойло.

«Второй способ – договориться с Google таким образом, чтобы самой компании это было выгодно, – считает Манойло. – Компания сможет развивать свой бизнес на территории России, действуя в рамках законодательства. Таким образом Google будет зарабатывать деньги. Но чтобы стабильно повышать свой доход, корпорации придется уважать нормы государства».

«Я думаю, добиться этого вполне возможно, и тогда Google будет сам фильтровать, модерировать и блокировать контент, нарушающий российские законы. Для компании это будет выгодно не с идеологической точки зрения, а с точки зрения бизнеса, что для корпорации гораздо важнее», – указал Манойло.

Во вторник на площадке Общественной палаты состоялся круглый стол на тему «Корпорация Google: новый вид цифровой цензуры», где был представлен доклад о деятельности компании. В документе перечислены факты блокировки видеоконтента на принадлежащем Google хостинге YouTube без внятного объяснения причин. Участники круглого стола указали на свежий пример подобного произвола – заблокирован аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления.

Однако претензии к Google не ограничиваются только манипуляциями с контентом. «Любой пользователь Google, зарегистрированный на YouТube или имеющий почту, должен понимать – все его данные могут быть без согласия переданы заграничным правоохранителям», указал первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Только за первое полугодие 2019 года, и только по официальным данным корпорация Google. получила от властей США более 27 тысяч запросов на предоставление персональных данных пользователей, констатировал Малькевич.