Подведены итоги второй волны конкурса «Профстажировки 2.0»

По итогам второй волны всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», реализуемого совместно АНО «Россия – страна возможностей» и ОНФ, 636 студентов российских вузов и ссузов получили приглашение на практику и стажировку.

Победителей поздравил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. «Проект «Профстажировки 2.0» является площадкой, которая объединяет студентов, вузы, работодателей и привлекает молодых людей к решению практических задач. Такие проекты традиционно привлекают инициативных и талантливых молодых людей, которые готовы проявить свои знания и умения, поставить цель и добиться желаемого результата», – заяаил Фальков, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Он также отметил, что в этот непростой для всех год министерство науки и высшего образования России запустило программу трудоустройства выпускников на исследовательские позиции. «С 1 августа все подобные вакансии будут размещены на портале «Работа в России». Там же выпускники, желающие начать научную карьеру, смогут разместить свои резюме. Желаю вам успехов и настойчивости в достижении поставленных целей», – добавил Фальков.

В свою очередь гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров рассказал об основных итогах второй волны конкурса. «Уже более 109 тысяч студентов зарегистрировались на нашей платформе профстажировки.рф. Они проявили интерес проекту и получили доступ к базе кейсов работодателей. После рассмотрения заявок и отбора со стороны работодателей до финального этапа дошли 5072 участника, которые предложили свои решения кейсов. А победителями стали 636 студентов, чьи решения работодатели признали лучшими», – отметил Комиссаров.

По его словам, «вторая волна показала, что проект стал востребованным инструментом дистанционного образования – число победителей по сравнению с первой увеличилось на 25%. Некоторые студенты проявили необычайную активность, 12 ребят стали победителями сразу двух волн конкурса, а восемь участников второй волны решали по два кейса и стали победителями».

Также Комиссаров уточнил, что в число победителей вошли студенты из 56 регионов страны. Они будут проходить практики и стажировки в 164 компаниях. Среди работодателей, по кейсам которых больше всего победителей: Общероссийский народный фронт, «Группа ГАЗ», «Сахалин Энерджи», «Почта России» и ДОМ.РФ. «Частично в дистанционный формат перешли практики и стажировки победителей. Такие дистанционные стажировки мы планируем системно развивать и по окончании пандемии, поскольку такой формат позволяет студентам из самых отдаленных регионов оперативно начать сотрудничество с ведущими компаниями страны», – рассказал Комиссаров.

Студентов поздравил и замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков, который отметил, что конкурс помогает сформировать базу перспективных специалистов, способных изменить отрасль, привнести в строительство новые идеи, перезапустить привычные процессы. «Привлечение в отрасль молодых талантливых специалистов, их воспитание – задача, которую нужно решать каждый день. Ведь молодые специалисты – это наше будущее. Конкурс, инициированный АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом, поможет сформировать базу перспективных специалистов, способных изменить отрасль, привнести в строительство новые идеи, перезапустить привычные процессы», – отметил Волков.

Успехи победителей отметил и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. «Как и в любой современной компании, развитие «Почты России» зависит от данных и талантов. Цифровой успех – это функция как умения накапливать и обрабатывать данные, так и способности привлекать и воспитывать самых лучших и ярких сотрудников. Этот конкурс продемонстрировал, насколько велика роль хорошо поставленной задачи, когда речь заходит о привлечении талантов. И у Почты России таких задач много», – рассказал Акимов.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов отметил вклад студентов-волонтеров акции «Мы вместе» и озвучил число победителей, приглашенных на стажировку в Народный фронт. «Мы определили 46 победителей, которых пригласили на очные и дистанционные стажировки в нашем исполкоме. Мы постарались подобрать для ребят задачи, которые максимально соответствуют их направлениям обучения и интересам», – отметил Кузнецов.