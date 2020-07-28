В Кремле отреагировали на позицию Киева по возвращению россиян в СЦКК

Россия не отказывается обсуждать возвращение своих офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) в Донбассе, однако об условиях пока говорить сложно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле вернуть российских офицеров в координационный центр, что «никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать», передает РИА «Новости».

Он также отметил, что есть причины, по которым российские офицеры перестали принимать участие в работе центра и были отозваны.

«Вот после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, определенных гарантий их равноправного участия, вот тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно», – добавил представитель Кремля.

Он добавил, что если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из этой группы, то будет понятно, «что мешало продолжению этой практики».

Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников заявил, что Киев надеется на возвращение российских офицеров в СЦКК.

Напомним, Россия прекратила работу в рамках СЦКК в 2017 году из-за провокаций украинской стороны. Москва называла условие возвращения России в СЦКК.