Египетский суд приговорил пятерых блогеров к двум годам тюремного заключения за размещение «непристойных видеороликов» в приложении для обмена видео TikTok.

Это первый приговор, вынесенный судом в рамках кампании египетских властей против блогеров. Женщин, имена которых не называются, обвинили «в нарушении ценностей и принципов египетского общества и размещении непристойных фотографий и видеороликов, которые нарушают общественную мораль», а также в подстрекательстве к «разврату» и «безнравственности» в Сети.

Они также были оштрафованы почти на 19 тыс. долларов, передает Би-би-си.

Активисты уже организовали онлайн-кампанию, потребовав освобождения женщин.

Известно, что одна из блогеров, с аудиторией 1,3 млн подписчиков, была арестована в апреле после публикации видео с танцами и трехминутного ролика, в котором рассказала, что девушки могут зарабатывать деньги, сотрудничая с ней в соцсети.

Еще один блогер была арестована в мае после публикации сатирических роликов в TikTok и Instagram, где на нее подписаны по меньшей мере 2 млн человек.