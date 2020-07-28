Минтруд оценил необходимость изменения перечня праздничных дней в 2020 году

Минтруд не планирует изменять перечень нерабочих праздничных дней в текущем году, проект о переносе праздников, совпадающих с выходными, находится в разработке, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Изменение перечня нерабочих праздничных дней в 2020 году не планируется», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что нормативный правовой акт правительства о переносе выходных дней, совпадающих с праздничными днями, на другие дни в очередном календарном году должен быть официально опубликован не позднее чем за два месяца до наступления соответствующего календарного года. Сейчас проект находится в разработке, уточнили в Минтруде.

После общественного обсуждения и согласования с федеральными органами исполнительной власти он будет вынесен на обсуждение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что профсоюзы на состоявшемся заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предложили ускорить согласование производственного календаря на 2021 год, чтобы не было «всяческих экзотических предложений».