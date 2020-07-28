В Москве ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 24 до 26 градусов тепла, ночью температура опустится до 16 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье воздух прогреется до 27 градусов, ночью по области похолодает до 13 градусов.

Южный и юго-восточный ветер не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 750 мм ртутного столба.