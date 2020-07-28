Трамп выдвинул участника операции против Югославии на пост посла в Германии

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28 июля, вторник  |  Последнее обновление — 04:59  |  vz.ru
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Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 лет назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Зачем россиянам нужна Танзания

Танзания интересна для российских туристов и для российского бизнеса по нескольким причинам Фото: H. Schmidbauer/Blickwinkel/Global Look Press
Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию увеличилось в 70 раз. Причины этого очевидны: 1 августа правительство РФ откроет авиасообщение всего с тремя странами, в том числе с Танзанией. Ее включение в этот список объясняют разного рода «теориями заговоров», меж тем Танзания действительно важна для России − и с точки зрения туризма, и с точки зрения бизнеса.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как полюбить путешествовать по России

Игорь Караулов, поэт, публицист
Российский внутренний туризм и туризм международный – это два разных мира, и проблемы у них разные. Возьмём для примера Старицу Тверской области. Это город с богатейшей историей, которому не нужны туристы. И не потому, что жители негостеприимны. Подробности...
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Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
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Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
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      В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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              Трамп выдвинул участника операции против Югославии на пост посла в Германии

              28 июля 2020, 04:20

              Текст: Антон Антонов

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              Глава американского государства Дональд Трамп выдвинул кандидатуру отставного полковника Сухопутных сил США Дугласа Макгрегора на пост посла в Германии, сообщил Белый дом.

              Макгрегора называют «экспертом по строительству вооруженных сил и общей стратегии», он часто выступает в СМИ, известен работами по развитию Сухопутных сил США, НАТО и Израиля, передает РИА «Новости».

              Он принимал участие в разработке Дейтонских соглашений, а также был директором совместного оперативного центра НАТО во время операции против Югославии.

              В своей короткой официальной автобиографии он пишет, что несет ответственность за «стратегическое планирование» бомбардировок Югославии силами НАТО, передает ТАСС.

              Макгрегору неоднократно отказывали в повышении до генерала. В качестве возможной причины этого назывались его предложения по реорганизации войск.

              В 2019 году Макгрегор заявил, что угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе.

              Напомним, Трамп утвердил план вывода части войск США из Германии.


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