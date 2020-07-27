При вызове из-за семейного дебоша полицейский пострадал от взрыва в Самаре

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27 июля, понедельник | Последнее обновление — 23:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика США над Черным морем
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Как долго нефть будет кормить Россию
Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию
Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов
Зачем россиянам нужна Танзания
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Подвиг, как и любовь, анализу не поддается
Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
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Космос нас уже не ждет
Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ
Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ
В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир ПутинПодробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
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