Эрдоган направил в Айя-Софию 500 полицейских

На постоянную службу в Айя-Софию направлены 500 сотрудников правоохранительных органов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Отныне 500 сотрудников правоохранительных органов будут постоянно дежурить в Айя-Софии», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Эрдоган заявил, что в мечети пройдет реставрация. Он также принял решение, что собор будет открыт круглосуточно.

Напомним, 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.

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