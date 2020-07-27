Предполагаемый террорист в Химках превратил гараж в схрон боеприпасов

Гражданин одной из республик Центральной Азии, готовивший теракт в Москве, устроил схрон оружия и боеприпасов в гараже в Химках, сообщили в правоохранительных органах.

«Он подобрал один из заброшенных гаражей в Химках на улице Жуковского, где оборудовал схрон. В ходе оперативных мероприятий правоохранителям стало известно об этом схроне», – передает источник ТАСС.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из заброшенного гаража в подмосковных Химках, где подозреваемый готовил атаку.

Напомним, уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам.

Пресечь его действия получилось силами Федеральной службы безопасности России совместно с МВД России и Следственным комитетом.