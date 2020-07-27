Кремль охарактеризовал атмосферу беседы Путина и Зеленского

Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, беседа была содержательной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.