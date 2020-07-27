Экс-биатлонист Шипулин заболел коронавирусом на отдыхе в Сочи

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в биатлонной эстафете, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что вместе с семьей заболел коронавирусом.

«В этом году отправил Луизу с детьми и тещей в Сочи, чтобы они отдохнули, покупались в море, пока я работаю в Москве. Приезжал к ним только на выходные. Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом – теща и жена. Нас это насторожило, и мы на всякий случай сдали тест на коронавирус. Результат, увы, положительный. У всех, кроме Димы, врачи диагностировали COVID-19. Мира, я и теща переносим болезнь в легкой форме, Луизу госпитализировали. Очень надеюсь, все восстановимся быстро, а пока находимся на самоизоляции», – сообщил Шипулин на своей странице в Instagram.

«Российские курорты сейчас переполнены. По своему опыту говорю вам – в Сочи яблоку негде упасть! Людей просто тьма. Ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Поэтому если вы решили отдохнуть на море, то будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А вообще лучше побыть дома. Берегите себя», – добавил бывший спортсмен.

Напомним, в воскресенье популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус.

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