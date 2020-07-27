Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются переменная облачность, местами небольшой дождь и гроза, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 24–26 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 15 градусов, передает ТАСС.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха в понедельник составит плюс 21–26 градусов. Ночью она может опуститься до 12 градусов тепла.