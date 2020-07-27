Гузеева резко отреагировала на вопрос о «Доме–2»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева прокомментировала слухи о том, что станет ведущей телепроекта «Дом–2».

Ura.ru сообщает, что «в разговоре с корреспондентом агентства она резко отреагировала на вопрос о «Доме–2».

Гузеева «не подтвердила информацию о том, что будет вести шоу». Как сообщает Ura.ru, «Гузеева резко опровергла эти сообщения».

Напомним, СМИ сообщали, что Гузеева с 1 сентября будет вести «Дом–2».