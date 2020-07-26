Женщина объяснила, почему гуляла с ребенком «на поводке» в Кургане

Жительница Кургана, затравленная после видеоролика ее прогулки с больным сыном, на котором пользователи увидели поводок, объяснилась.

Накануне в Сети появилось видео, на котором женщина вела ребенка при помощи удерживающего устройства. Автор ролика заявила, что женщина якобы гуляла с мальчиком «на поводке». Видео вызвало обсуждения среди пользователей.

По словам женщины, видео было снято, когда она шла домой с пенсионером и мальчиком. Она пояснила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным аутизмом, передает портал «45.ru».

Женщина пояснила, что у полуслепого пожилого мужчины тяжелая форма болезни Альцгеймера, а ребенок не может говорить и не понимает, когда к нему обращаются, а также не осознает опасности.

«Если он убежит, я его догоню, но для того, чтобы догнать, мне сначала нужно было бы оставить полуслепого и не понимающего окружающего мира дедушку одного на улице. Пока я бы объясняла ему, что мне нужно догнать сына, могло бы случиться что-нибудь страшное», – отметила собеседница.

Она объяснила, что далеко не все водители способны понять, что нормально выглядящий ребенок может выскочить на машину.

«Это вынужденная безопасность», – подчеркнула женщина.

Также она добавила, что у детей с расстройствами аутистического спектра низкая социальная привязанность к родителям и они практически не воспринимают авторитет взрослых.

Ранее полицейские установили личность женщины, которая «выгуливала» девочку на поводке в центре Екатеринбурга, она оказалась бабушкой ребенка и заявила, что таким образом играла с внучкой.