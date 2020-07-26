Куценко ответил на обвинения в домогательстве

Актер Гоша Куценко прокомментировал появившийся в Сети ролик, в котором молодая блогерша из Tik-Tok заявила, что артист пригласил ее в отель на «полчасика».

«Могу сказать одно – каждый пиарится как может», – написал Куценко на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что «уже год работает над сценарием на тему харассмента» в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», – добавил актер.

Напомним, блогерша из Tik-Tok сама рассказала, как Гоша Куценко звал ее в отель на «полчасика». Несмотря на отказ, актер продолжил настаивать, что приглашение не имеет никакого отношения к «секс-туризму» и что он просто хочет встретиться. Куценко также дал разрешение на публикацию переписки. Сама девушка подчеркнула, что ни в чем не обвиняет артиста, а таким образом «просвещает» аудиторию.