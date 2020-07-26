В Москве ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, по области в отдельных районах – гроза, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве составит 22–24 градуса, по области – 21–26 градуса тепла.

Ветер северный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление – 750 миллиметра ртутного столба.