В Казани прошел авиационный праздник «Я выбираю небо»

В Казани у центра семьи «Казан» прошел авиационный праздник «Я выбираю небо», мероприятие было посвящено 100-летию Татарской Автономной ССР и 80-летию Казанского вертолетного завода.

Официальное открытие состоялось в 16.00 (время совпадает с московским), но летная программа началась в 15.00 и продлилась до 18.00, передает «Бизнес Online».

Представление стартовало с выступления парашютистов – они спустились на землю с флагами России и Татарстана.

Зрителям также показали пролет гражданской авиатехники: «Ансат», Ми-8, Ан-2, МВЕН-2 «Фермер» и даже раритетного Як-12. Также над Казанью пролетели самолеты дальней и стратегической авиации: Ту-160 и Ту-95 пришли с авиабазы в Энгельсе, Ту-22М3 – из Шайковки.

Казанцы впервые увидели пилотажную группу «Первый полет», выступающую на поршневых самолетах и умеющую в прямом смысле печатать в небе слова. Пилоты написали над городом «100 лет ТАССР» и «Я выбираю небо!».

В связи с пандемией коронавируса масочный режим и социальная дистанция обязательны на шоу – за этим проследили волонтеры. На входе у посетителей измеряли температуру, предлагали маску и обработку рук.

Мероприятие направлено на популяризацию военной и гражданской авиации России, а также повышение престижа инженерно-технических специальностей авиационной отрасли среди молодежи.

Всего в праздничной программе приняли участие 30 воздушных судов, включая авиационную технику Министерства обороны. Среди других мероприятий праздничной повестки – показательные выступления парашютистов, «аллея профориентации», на полях которой ведущие предприятия авиационной промышленности региона продемонстрировали молодежи свои достижения и познакомили со своей деятельностью.