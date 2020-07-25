Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге.

Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости». После этого массовку в полицейской форме увезли в отделение.

Артист уточнил, что правоохранители задержали актера Андрея Федорцова.

Он добавил, что также задержали актера Андрея Федорцова.

В конце июня балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.