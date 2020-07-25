Госпитализированный с пневмонией писатель Крапивин попал в реанимацию

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25 июля, суббота | Последнее обновление — 14:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать законы России
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Россиянам открыли неизвестную страну
Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России
Почему США так недовольны секретным российским спутником
Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Освободительного движения через теракты не бывает
Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
Почему за лесными пожарами стоит математика
Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...
Жертвы домогательств не с теми судятся
Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля
В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себяПодробности...
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