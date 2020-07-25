В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5871 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 806 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 5871 новый случай коронавируса в 85 регионах», при этом «из них 25,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число случаев в Москве – 648, Свердловской области – 251, ХМАО – 193.

Зафиксировано 146 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 366 человек.

Всего в России выявлено 806 тыс. 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 192 летальных исхода, выздоровели 597 тыс. 140 человек

Накануне, 24 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5811. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 60.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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