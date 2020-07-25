В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом осенью

Осенью в России значительного подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Чуланов заявил, что «значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», передает РИА «Новости».

Он добавил, что при формировании новых коллективов в осенний период – в школах, институтах – создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавируса, поэтому подъем заболеваемости возможен.

В пресс-службе Минздрава отметили, что Россия только начала выходить из ситуации с коронавирусом, в ряде регионов ситуация все еще остается напряженной.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия движется курсом, по которому все ограничения из-за коронавируса могут быть сняты к февралю.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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