Путину доложили о результатах проверок на опасных производственных объектах

Ростехнадзор представил президенту Владимиру Путину доклад о проверках опасных производственных объектов. Соответствующее поручение российский лидер давал по итогам совещания о разливе дизтоплива в Красноярском крае.

«Ростехнадзор направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, организованных в рамках выполнения поручения главы государства по итогам совещания 19 июня 2020 года, посвященного вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. Неделю назад «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.

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