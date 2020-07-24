СК назвал самую пострадавшую от невыплаты зарплат категорию работающих в Москве

Люди, работавшие в Москве без оформления трудовых договоров, больше всего пострадали от невыплат зарплат в период пандемии, рассказал руководитель Главного следственного управления СК по Москве Андрей Стрижов.

«В большинстве поступающих ежедневно обращений [о случаях невыплаты заплаты] указаны факты невыплаты зарплаты при отсутствии оформленных трудовых отношений», – передает ТАСС слова Стрижова. Кроме того, в части жалоб столичным следователям СК речь шла о задолженности за период, не превышающей двух месяцев, что не предусматривает уголовного преследования.

Вместе с тем, подчеркнул Стрижов, «даже несмотря на это, следователями (Следственного комитета, к компетенции которых относится ведение уголовных дел по фактам невыплат зарплат, пенсий, стипендий) принимаются все возможные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан».

Хотя число жалоб на невыплату зарплат в столице сократилось на 13,9% (в первом полугодии 2019 года их было 431, за тот же период этого года – 371) и на 32,8% стало меньше возбужденных уголовных дел (49), столичные следователи в ходе расследования уголовных дел и доследственных проверок добились выплаты долгов на 427 млн рублей (89,7% от общей суммы долгов, по которым работали следователи). В первом полугодии прошлого года этот показатель составлял 205 млн рублей.

Благодаря в том числе работе следователей СК общий объем официально зарегистрированной Росстатом задолженности в столице с 1 апреля по 1 июня вырос минимально – лишь на 12,6 млн рублей (до 172,2 млн рублей). Так, после незамедлительной реакции следователей на информацию СМИ о невыплате зарплаты за один месяц работникам ООО «Деливери клаб» после начала проверки учредитель компании в короткий срок выплатил 50 работникам 9,1 млн рублей.

Напомним, в июне генпрокурор Игорь Краснов заявил, что недобросовестные работодатели в России воспользовались введенным режимом ограничительных мер из-за коронавируса, чтобы не платить сотрудникам зарплату.