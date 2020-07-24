Мясников назвал простой способ победить бессонницу

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.

При появлении проблем с засыпанием специалист рекомендовал съесть перед сном сладкое. «Если вы не можете заснуть – съешьте конфетку. Любую!», – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Доктор отметил, что этот простой метод борьбы с бессонницей часто помогает даже тем, кто не любит сладкое.

Напомним, ранее Мясников назвал признаки опасной головной боли.