В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 17 градусов. В первой половине дня ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ветер прогнозируется юго-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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