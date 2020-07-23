Зеленский прибыл в Донбасс

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с делегацией приехал на контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» в Донбассе.

Вместе с Зеленским прибыли журналисты и представители украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в составе делегации может быть и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

Напомним, на Украине сократилось число доверяющих Зеленскому жителей страны. Так, ему доверяют 41% опрошенных, однако доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%.