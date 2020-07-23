Удар Макрона мячом в голову подростка сняли на видео

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе игры в футбол с молодежью в замке Шамбор пнул мяч, который попал в голову одного из подростков, инцидент попал на видео.

Макрон прибыл в Шамбор 22 июля, он принимал участие в программе для молодежи, не имеющей возможности для отдыха где-нибудь, передает РИА «Новости».

Во время игры президент Франции случайно попал мячом в голову одному из игроков, видеозапись происшествия опубликовали на видео. Игра, несмотря на инцидент, продолжилась.

В 2019 году самыми частыми травмами у школьников в Москве стали удары мячом по голове и линейкой по пальцам.