Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если госпожа вдова хочет получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

                 23 июля 2020, 16:22
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Председатель общественной организации Союз мусульманок Татарстана Наиля Зиганшина прокомментировала решение Верховного суда республики, приговорившего мнимого имама к четырем годам колонии за женитьбу на 13-летней девочке.

              Зиганшина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала недопустимыми брачные союзы с несовершеннолетними. При этом, по ее словам, в данном случае инициатива создать семью исходила от молодой невесты: «Тут имеется согласие двух сторон. Вы знаете, здесь возник вопрос любви. Вот влюбилась дочь и все, родители уже не смогли ничего с этим поделать, пошли на поводу сердечных дел».

              «Я, как мама, могу ответить, что брак в таком раннем возрасте недопустим. Возможно, раньше было другое время, другой период, когда девушки уже в таком раннем возрасте созревали, были уже подготовлены к семейной жизни. На сегодняшний день этот вопрос, конечно, закрытый (...) нежелательно создавать браки с малолетними девушками», – заявила глава Союз мусульманок Татарстана.

              При этом она указала, что «здесь не было принуждения, не было уговоров, девочка сама решила стать женой, но по данным, которые нам озвучили, она не успела стать женщиной». У девочки и осужденного «был никах (бракосочетание в исламском семейном праве) только для того, чтобы они могли встречаться».

              «Мужчина и женщина по канонам шариата не могут оставаться одни в помещении или находиться где-то, поэтому никах они прочитали только для встреч, чтобы они лучше узнавали друг друга, общались. Здесь не идет вопрос о растлении малолетней, у них дело не дошло. Все будет зависеть от девочки, я думаю, она будет добиваться этого (свидания со своим осужденным возлюбленным в местах лишения свободы), это мое интуитивное такое предчувствие», – предположила Зиганшина.

              Она также заявила, что, по ее мнению, возрастной порог вступления в брак может измениться в будущем, так как некоторые девочки готовы создать семью на несколько лет раньше других: «Это все совершенно индивидуально. В наш Центр создания семьи приходят матери, приводят своих дочерей, дочерям иногда 15-17 лет».

              По мнению Зиганшиной, до вступления в брак влюбленные могут общаться, не вступая в интимную связь. Семейный кодекс Татарстана разрешает заключать брак с 14 лет только в случае беременности.

              20 апреля 2020 года 29-летний Расул Салихов из Черемшанского района Татарстана был приговорен к четырем годам колонии. Он познакомился с 13-летней девочкой в 2018 году в лагере, в апреле следующего года, они прочитали никах (брак в исламском семейном праве), передает портал «Вести».

              История вызвала резонанс после того, как Салихов представился имамом местной мечети. По данным Духовного управления мусульман Татарстана, он лишь принимал участие в деятельности сельской мечети, но не стоял во главе.

              Летом к мужчине пришли следователи, на него завели уголовное дело за половую связь с несовершеннолетней, хотя девочка продолжала жить в доме отца, а экспертизы не подтвердили сексуальных контактов между возлюбленными.

              Матери девочки первоначально тоже предъявили обвинение в пособничестве, но затем оно было снято.

              Защитник Салихов обжаловал изначальный приговор (четыре с половиной года лишения свободы, запрет в течение пяти лет занимать должности, связанные с работой с детьми), но Верховный суд Татарстана тоже признал его виновным, сократив срок до четырех лет, а ограничение по работе с детьми – до трех с половиной лет.


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