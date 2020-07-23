В Армении заявили об анализе тактики боевых действий Азербайджана в воздухе

Армянские военные проводят анализ тактики Азербайджана относительно ведения боевых действий в воздухе, которая была применена с начала эскалации конфликта, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Воздушная обстановка во время боевых действий, развернувшихся в последние дни на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы, полностью задокументирована и в рамках проходящих сейчас учений противовоздушной обороны во внеплановом порядке изучаются архивные данные средств объективного контроля», – передает ее слова РИА «Новости».

Степанян отметил, что «армянская сторона анализирует тактику противника», а также действия подразделений ПВО.

12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооруженное столкновение. Армения заявляла, что сбила 13 азербайджанских беспилотников, подбила три азербайджанских танка.

Напряженная ситуация на линии фронта сохраняется.