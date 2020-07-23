В Ботаническом саду МГУ заявили о масштабной вспышке краж

В Ботаническом саду МГУ зафиксировали самую масштабную вспышку краж за последние десятилетия, преступники уносят даже таблички, сообщили в пресс-службе сада.

«В последние недели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зафиксирована самая масштабная вспышка краж за последние десятилетия – преступники варварски воруют не только ценные растения, но даже таблички. Лишь за последние дни из сада вопиющим образом похищены дорогие луковицы лилий, хосты, верески и самая фотографируемая табличка, предупреждавшая о пираньях в тропическом бассейне с гигантскими кувшинками», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы сада.

Отмечается, что все это происходит на фоне тяжелого финансового кризиса в «Аптекарском огороде» в связи с трехмесячным закрытием сада в период борьбы с коронавирусом. На данный момент «Аптекарскому огороду» не хватает средств на проведение осеннего фестиваля цветов с выставками хризантем, урожая и винограда. С помощью краудсорсинг-проекта с 18 по 22 июля удалось собрать 1 млн рублей – всего необходимо собрать около 4 млн рублей.

Также отмечается, что из-за нехватки средств в «Аптекарском огороде» сократили охрану.

«Мы в полном шоке и недоумении – подобного масштаба краж не наблюдалось несколько десятков лет. Из уникального Городского сада для пчел варварски украдены очень дорогие луковицы лилий ­– негодяи выкопали все луковицы и засунули оторванные цветоносы обратно в землю. Кроме того, из крупнейшего в России Садика хост, открытого совсем недавно, сворованы миниатюрные растения. Из сада пропали редкие верески. Вынесли даже всеми любимую табличку: «В теплой водичке добрые пираньи ждут ваши ручки», – приводит пресс-служба слова директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма.

Напомним, с похожей проблемой сразу после открытия в 2017 году столкнулся московский парк «Зарядье», где вандалы повредили несколько объектов и зеленые насаждения. Сообщалось, что за три дня с момента открытия было уничтожено около 10 тыс. растений, в том числе пострадали и виды, занесенные в Красную книгу. В зоне «Северный ландшафт» было уничтожено около 30% зеленого покрова.

В 2017 году мужчина украл из парка в Москве статую в подарок возлюбленной. А годом ранее житель Мурманской области украл в парке скульптуру лося в подарок теще.