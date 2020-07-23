Суд в Германии приговорил 93-летнего экс-надзирателя концлагеря к условному сроку

Два года тюрьмы условно получил 93-летний гражданин Германии, который в 1944-1945 годах служил надзирателем в нацистском концлагере Штуттгоф близ Гданьска, сообщает суд Гамбурга.

Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку обвиняемому на момент службы надзирателем было 17 лет. Он признан виновным в пособничестве убийству 5,2 тыс. человек. По данным прокуратуры, бывший эсэсовец «поддерживал коварное и жестокое убийство, прежде всего узников из числа евреев». Сам он утверждал, что служба не была добровольной, передает ТАСС со ссыкой на DPA.

Прокуратура требовала заключения на три года, защита настаивала на невиновности.

Напомним, в середине июля 2015 года земельный суд в городе Люнебург (федеральная земля Нижняя Саксония) признал Оскара Гренинга виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы.