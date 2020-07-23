Названы имена победителей онлайн-квеста «Следуй за Лидером»

Клуб «Эльбрус» – сообщество победителей конкурса «Лидеры России» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – объявил итоги онлайн-квеста «Следуй за Лидером», в котором участвовали студенты и школьники.

В первый день программы в прямом эфире в официальном аккаунте Клуба «Эльбрус» в Instagram участник команды КВН «Камызяки», телеведущий Денис Дорохов рассказал о лидерстве и правилах квеста, а в четверг объявил имена победителей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Квест «Следуй за Лидером» построен на трех проектах Клуба «Эльбрус»: «Финансовая грамотность», «Уроки лидерства» и «Боевая слава», благодаря которым у участников была возможность отработать навыки настоящего лидера, научиться управлять своими финансами и воссоздать истории своей семьи по фронтовым письмам. В пилотном формате квест проводился для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», участников Тьюторского движения РНИМУ имени Пирогова и школьников из Амурской области. В дальнейшем планируется масштабирование квеста на всех школьников и студентов страны.

«Я инвестирую свое время в молодое поколение лидеров и с радостью приняла участие в квесте «Следуй за Лидером». В новом мире нужны управленцы определенного склада ума, способные на новые нестандартные решения. То, как наша страна будет жить и как будет развиваться дальше, зависит от ребят, которые придут нам на смену и осознанно выберут путь управленца, как свою профессию. Каждый из нас уже может влиять на мир здесь и сейчас, будь ты управленец крупного масштаба, начинающий руководитель, студент или школьник. И очень важен ряд качеств, которые проявляет лидер, поэтому в квесте мы спрятали 11 компетенций, которые искали участники. Самые активные, внимательные, целеустремленные и творческие ребята получили призы от клуба «Эльбрус»: смарт-часы, которые помогают поддерживать себя в хорошей форме, развивающие игры, стильные дождевики и другие творческие подарки. Спасибо ребятам за возможность делиться своими знаниями», – рассказала Татьяна Дьяконова, директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба лидеров России «Эльбрус».

За время квеста победители и финалисты конкурса «Лидеры России», члены Клуба «Эльбрус» провели 20 вебинаров для 337 школьников и студентов, где учащиеся должны были разгадать 11 главных «Компетенций лидера», прокачивая свои навыки через вебинары. Главными компетенциями стали: целеустремленность, ответственность за себя и других, нацеленность на результат, стратегическое мышление, честность, дисциплина, проактивность, коммуникабельность, работе в команде, управление переменами, эмоциональный интеллект.

«Квест «Следуй за Лидером» – многогранный образовательный формат, который позволяет развивать компетенции в нескольких сферах одновременно. О нем я узнала благодаря участию в кубке по менеджменту «Управляй!». Особенно хотелось бы отметить мастер–класс Татьяны Дьяконовой, которая поделилась информацией о качествах и «пути» Лидера. А благодаря лекции Марии Гладышевой в рамках проекта «Боевая слава» мне даже удалось найти информацию о своем прадедушке», – отметила студентка Ростовского филиала Российской таможенной академии, участница всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» Медея Шатиришвили.

Один из мастер-классов «Уроки лидерства» для тьюторов РНИМУ имени Пирогова и участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» провел победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 гг., заместитель министра энергетики Евгений Грабчак. Он рассказал о мотивах и смыслах настоящего лидера, трендах современного мира профессий и навыками XXI века.

«Сейчас мы находимся в быстроменяющемся мире и приближаемся к кризису либерального общества. Происходит кризис мировых ценностей и ту идеологию англосаксонского периода, которая развивалась после второй мировой войны уже нужно перестаивать с помощью новых, молодых и инициативных лидеров, которые бы сформулировали для мира новые взгляды, ценности и понесли их в будущее. Формат нового лидера востребован и нужно понимать, что ответственность за будущее лежит на нынешних школьниках и студентах», – отметил Евгений Грабчак.

Квест проходили ребята из крупнейшего студенческого объединения – Тьюторского движения РНИМУ имени Пирогова. В этом году более двухсот старшекурсников претендуют на звание «тьютор академической группы». Но только те, кто закончит обучение и сдаст аккредитацию, будет допущен к работе с первокурсниками. Благодаря работе тьюторов вчерашние школьники получают возможность не только быстро адаптироваться в насыщенной учебной жизни медицинского вуза, стать настоящей командой в своей группе, но и развить собственные надпрофессиональные навыки. Тьюторы на личном примере мотивируют ребят развивать в себе такие компетенции, как лидерство, умение работать в команде, руководить и грамотно взаимодействовать как с одногрупниками, так и с преподавателями.

Спикерами проекта «Боевая слава» выступили победители конкурса «Лидеры России»: руководитель направления управления интегрированного развития активов в блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Борис Изюмов, руководитель направления департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Дмитрий Юрьев, советник губернатора Новгородской области, генеральный директор группы компаний «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт–Петербурга Юлия Аблец, руководитель проекта в центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Гладышева.