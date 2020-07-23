Врач объяснил, почему нельзя бросать в бассейн пьяных товарищей

Причиной смерти человека, которого пьяным сбросили в бассейн, может стать как утрата навыка плавания, так и потеря сознания или остановка сердца, заявил газете ВЗГЛЯД терапевт, к.м.н., советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

В Ямало-Ненецком округе трое мужчин отдыхали в сауне и распивали алкоголь. Двое из них посчитали, что третий приятель слишком пьян и нуждается в срочном отрезвлении, поэтому бросили его в бассейн. В результате товарищ утонул. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Совершенно очевидно, что если человека в состоянии алкогольного опьянения сбросить в бассейн, то это может подвергнуть его жизнь угрозе. Потому что даже если он умеет плавать, то этот навык может быть угнетен. Соответственно, если плавать не умеет – риски захлебнуться еще выше», – говорит Ашихмин.

Врач также рассказывает, что в бане или сауне категорически запрещено принимать алкоголь, потому что он может вызвать дополнительное расширение сосудов, а из-за воздействия сильного тепла может случиться эпизод резкого снижения давления. То есть если человек, находясь в бане или сауне при высокой температуре, принял алкоголь, вследствие чего у него сильно расширились сосуды, а после этого он попадает в холодную среду (бассейн), то сосуды могут не сузиться, поскольку из-за выпитого сильно нарушена их саморегуляция, что грозит огромными проблемами сердечно-сосудистой системы.

«То есть смерть в бассейне может быть связана как минимум с тремя факторами. Первый: это человек захлебнулся, потому что притупились навыки либо просто не умел плавать. Второй: резкое снижение давления, вследствие чего происходит потеря сознания. Третий: если вода очень холодная, то вполне вероятна остановка сердца, особенно у пациентов с генетической предрасположенностью», – подытожил Ашихмин.