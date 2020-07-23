Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКУ для жителей Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.

И.о. главы солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по вопросам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ ресурсоснабжающей организации. По его словам, задолженность предприятия сформировалась из-за долгов населения, передает РИА «Новости».

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих (...) Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией (...) Людей волнуют цены. В 2018 году 72-е место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», – сказал Дегтярев.

Он добавил, что неплатежи у населения – это исключительно из-за высоких тарифов: «У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло – не очень хорошо».

Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин пояснил, что планируется рассмотреть вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных граждан.

Также Дегтярев на совещании поручил чиновникам поработать над лексикой при представлении докладов и быть точными в формулировках и датах решения проблем ЖКХ и отопительного сезона.

Тюрин сообщил, что не видит рисков в подготовке ЖКХ к зиме, добавив, что все сложные вопросы решаются в ручном режиме.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Основной задачей на новом посту он назвал «утилитарную» – то есть, функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.