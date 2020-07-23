В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 17 градусов. На протяжении первой половины дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД