Врио главы Архангельской области провел «Диалог на равных» с молодежью

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил спикером форума «Территория смыслов», открывшегося 18 июля в подмосковном Солнечногорске.

В этом году форум второй раз проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его работа продлится до 2 сентября, говорится на сайте пресс-службы правительства Архангельской области.

На форуме – крупнейшей образовательной площадке, ежегодно собирается порядка 6 тыс. молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году он проходит в равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн- и онлайн-форматах.

Александр Цыбульский встретился с участниками форума в формате «Диалог на равных», темой обсуждения стало развитие человеческого капитала как фактора формирования новой среды. Выстроив общение с молодежью не в формате выступления от первого лица, а в режиме реального диалога, глава Поморья вызвал большой интерес со стороны участников форума – как к региону в целом, так и к его отдельным направлениям деятельности.

Одним из первых вопросов, который задали участники встречи, стали варианты решения проблемы оттока населения.

«Уверен, что проблема номер один во многих регионах сегодня, в том числе и в Архангельской области, – отток молодежи с сельских территорий, из малых городов. Поэтому наша задача – мотивировать молодежь на жизнь и работу в своем регионе, и сейчас мы этим активно занимаемся. И тут есть два направления: показать молодежи перспективу применения своих профессиональных навыков и создать условия для качественной реализации себя вне работы и дома, благоустраивать качественную городскую среду», – отметил врио губернатора.

Сразу несколько участников коснулись темы развития здравоохранения в регионе. Врио губернатора признал: больной вопрос – нехватка кадров на селе.

«Да, мы предлагаем молодому специалисту, который едет работать в глубинку, и жилье, и единовременную выплату по программе «Земский доктор», но это, как показывает практика, не самые сильные аргументы. Мне кажется, гораздо важнее создать условия для профессионального роста, в том числе сделав акцент на развитие телемедицины. И над этим тоже сейчас работаем», – считает Александр Цыбульский.

Также в ходе диалога затронули темы взаимодействия государства и бизнеса, формирования лидерских качеств и правильной постановки профессиональных целей, выстраивания отношений власти и населения в изменившихся условиях, продиктованных пандемией.

«Безусловно, в последнее время формат коммуникаций представителей власти с населением изменился, стало сложнее проводить личные встречи. Но благодаря современным цифровым технологиям можем дотянуться до любого уголка даже такой большой территории, какой является Архангельская область. Социальные сети стали самым быстрым способом связи. Хотим мы или нет, но требование современной жизни – активное использование инструментов цифровых информационных коммуникаций», – отметил Александр Цыбульский.