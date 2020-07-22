Врио главы Архангельской области провел «Диалог на равных» с молодежью

Взгляд
22 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
Разделы

Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
Перейти а раздел…

Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
Перейти а раздел…

Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
Перейти а раздел…

Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти а раздел…

Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зеленский разрушил украинский миф

    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

    Канада разочаровалась в нацизме украинцев

      Перейти а раздел…

      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
      Подробности...

      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?
          • Да

          • Нет

          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
          • Тех, кто настаивает на установке памятника

          • Тех, кто против установки памятника

          Как вы поступите, если станете свидетелем секса в общественном месте?
          • Вызову полицию

          • Пресеку нарушение сам

          • Пройду мимо

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России впервые выявили повторное заражение коронавирусом
              Стали известны детали кэшбека за туры по РоссииВетеран «Альфы»: Зеленский поступил экстравагантно, но правильноКитай пригрозил США закрыть консульство в УханеМосгорсуд отменил продление ареста фигурантам дела Голунова
              Мишустин пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»Израильский эксперт дал жесткую оценку действиям властей Украины в ЛуцкеЧФ установил слежку за действиями НАТО на учениях Sea BreezeДевушку нашли убитой в центре Москвы за две недели до свадьбы
              В АТОР разъяснили порядок получения туристами кешбэка за путешествия по РоссииЛуцкий террорист несколько минут ждал ареста и от удивления разводил руками (видео)Бывшие ученицы обвинили знатока «Что? Где? Когда?» в домогательствахАктер и бодибилдер Александр Крупнов задержан по подозрению в совращении несовершеннолетней

              Главная тема


              Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

              громкое ДТП


              Делом Ефремова займется судья, приговорившая Кокорина и Мамаева

              в момент стресса


              Эксперты объяснили, почему Зеленский исполнил требование террориста на русском языке

              работа в кадре


              «Медсестра в бикини» из Тулы стала телеведущей

              Видео

              инвестиционная стратегия


              Россиян охватила золотая лихорадка

              «Нацистский памятник»


              Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

              захват заложников в луцке


              Владимир Зеленский вдохновил террористов

              крупный скандал


              Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

              Занимательная социология


              Максим Соколов: «Пора валить» как символ веры

              Картина мира


              Сергей Мардан: России необходимо министерство пропаганды

              Игры идиотов


              Геворг Мирзаян: У азербайджанцев и армян пропал страх войны

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Сделаете ли вы себе прививку, когда появится вакцина от коронавируса?

              Врио главы Архангельской области провел «Диалог на равных» с молодежью

              22 июля 2020, 17:57

              Версия для печати

              Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил спикером форума «Территория смыслов», открывшегося 18 июля в подмосковном Солнечногорске.

              В этом году форум второй раз проходит на площадке мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его работа продлится до 2 сентября, говорится на сайте пресс-службы правительства Архангельской области.

              На форуме – крупнейшей образовательной площадке, ежегодно собирается порядка 6 тыс. молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году он проходит в равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн- и онлайн-форматах.

              Александр Цыбульский встретился с участниками форума в формате «Диалог на равных», темой обсуждения стало развитие человеческого капитала как фактора формирования новой среды. Выстроив общение с молодежью не в формате выступления от первого лица, а в режиме реального диалога, глава Поморья вызвал большой интерес со стороны участников форума – как к региону в целом, так и к его отдельным направлениям деятельности.

              Одним из первых вопросов, который задали участники встречи, стали варианты решения проблемы оттока населения.

              «Уверен, что проблема номер один во многих регионах сегодня, в том числе и в Архангельской области, – отток молодежи с сельских территорий, из малых городов. Поэтому наша задача – мотивировать молодежь на жизнь и работу в своем регионе, и сейчас мы этим активно занимаемся. И тут есть два направления: показать молодежи перспективу применения своих профессиональных навыков и создать условия для качественной реализации себя вне работы и дома, благоустраивать качественную городскую среду», – отметил врио губернатора.

              Сразу несколько участников коснулись темы развития здравоохранения в регионе. Врио губернатора признал: больной вопрос – нехватка кадров на селе.

              «Да, мы предлагаем молодому специалисту, который едет работать в глубинку, и жилье, и единовременную выплату по программе «Земский доктор», но это, как показывает практика, не самые сильные аргументы. Мне кажется, гораздо важнее создать условия для профессионального роста, в том числе сделав акцент на развитие телемедицины. И над этим тоже сейчас работаем», – считает Александр Цыбульский.

              Также в ходе диалога затронули темы взаимодействия государства и бизнеса, формирования лидерских качеств и правильной постановки профессиональных целей, выстраивания отношений власти и населения в изменившихся условиях, продиктованных пандемией.

              «Безусловно, в последнее время формат коммуникаций представителей власти с населением изменился, стало сложнее проводить личные встречи. Но благодаря современным цифровым технологиям можем дотянуться до любого уголка даже такой большой территории, какой является Архангельская область. Социальные сети стали самым быстрым способом связи. Хотим мы или нет, но требование современной жизни – активное использование инструментов цифровых информационных коммуникаций», – отметил Александр Цыбульский.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............