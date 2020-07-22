В России снизилось число СOVID-скептиков

Наличие у многих людей иммунитета и уменьшение доли СOVID-скептиков поможет в борьбе с распространением коронавируса в случае возникновения второй волны, сообщил главврач Центральной клинической больницы имени святителя Алексия Алексей Заров.

«У многих людей, возможно, уже есть иммунитет, так как они переболели коронавирусной инфекцией. В нашем обществе резко уменьшилась доля СOVID-скептиков – это тоже должно положительно сказаться в случае начала второй волны», – передает РИА «Новости» слова Зарова.

Он также обратил внимание на то, что медицинские организации сейчас «дооснащаются», а медики ждут появления «специфической профилактики коронавирусной инфекции».

«Надеюсь, эпидемия через некоторое время останется лишь в памяти, как и другие эпидемии, которых в истории человечества было не мало», – добавил главврач.

Ранее заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Николай Брико сообщил, что коронавирус адаптируется к человеку – его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятно, все же будет в ноябре-декабре.

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