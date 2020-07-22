Эксперт: В период пандемии правительство показало слаженную работу

«Правительство выводило экономику из того состояния, в которое ее вверг удар коронавируса, не спонтанно, без импровизаций. Все ведомства действовали не хаотично, а четко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя прозвучавший в среду отчет премьер-министра в Госдуме.

«Как рассказал Михаил Мишустин, все это сложное время правительство работало как единый механизм. Примечательно, что во время борьбы с распространением вируса быстро стирались межведомственные барьеры. Ведомства активнее обычного помогали и содействовали друг другу. При этом сервисы всех правительственных учреждений были ориентированы на удовлетворение конкретных нужд населения», – отметил профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

Перевод правительства на штабной режим позволил, в частности, испытать работу системы здравоохранения на пределе ее возможностей. «Как пообещал Мишустин, систему теперь модернизируют с учетом опыта, полученного во время пандемии. Кстати, особенно мне запомнилось сообщение премьера о том, что на эту модернизацию будет выделена значительная сумма – 500 млрд рублей на пять лет», – пояснил Манойло.

«Не забыл Мишустин поблагодарить и министров предыдущего кабинета за хорошую и слаженную работу: они оставили преемникам очень сильные позиции. В частности, премьер сообщил о том, что за последнее время объем золотовалютных резервов вырос до 554 млрд долларов», – напомнил политолог.

«Также важно, что правительство выводило экономику из того состояния, в которое ее вверг удар коронавируса, не спонтанно, без импровизаций. Все ведомства действовали не хаотично, а четко», – указал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров. Значительная часть отчета касалась итогов борьбы с пандемией. Так, Мишустин напомнил, что правительство еще зимой сработало на опережение: на раннем этапе ограничило транспортное сообщение с Китаем, а подготовку медицинской системы к работе с инфицированными начало еще до того, как первый случай COVID-19 был выявлен на территории страны.

Что касается корректировки национальных проектов, которая потребовалась из-за удара пандемии, то правительство, по словам Мишустина, будет исходить при этой работе из главного принципа – достичь результатов, конкретных и значимых для каждого рядового россиянина.

«Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее – работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», – перечислил Мишустин.

Премьер также заявил о том, что России необходим технологический рывок, напомнив, что такую задачу не раз ставил перед кабинетом президент. «Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект», – заявил глава правительства.