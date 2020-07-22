Белоруссия возобновила импорт украинской электроэнергии

Импорт электроэнергии с Украины в Белоруссию возобновлен, заявила пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович.

«Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве на паритетной основе, когда при технической возможности и экономической целесообразности осуществляются взаимовыгодные поставки электроэнергии в рамках энергосистем наших стран», – передает ее слова ТАСС.

До этого в среду пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании Украины «Энергоатом» сообщила о начале экспорта электроэнергии с украинских АЭС в Белоруссию.

В марте глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии.