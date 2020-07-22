Пользователи Сети помогут определить задачи конкурса «Цифровой прорыв»

Пользователи Рунета смогут выбрать десять самых актуальных задач, решениями которых займутся участники конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв», голосование проходит с 22 июля по 5 августа.

На сайте всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – стартовало народное голосование за кейсы от представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Пользователи сети изберут десять самых важных задач, решениями которых займутся участники регионального этапа проекта.

Организаторы конкурса «Цифровой прорыв» объявили о приеме заданий от малого и среднего бизнеса в апреле 2020 года. Цель инициативы – помочь предпринимателям, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Авторам кейсов участие в проекте даст возможность без привлечения дополнительных ресурсов ускорить цифровую трансформацию своего бизнеса. Они смогут проверить живые гипотезы, получить нестандартные варианты решения своих задач и работающие прототипы продуктов, а также собрать компетентную команду из числа лучших российских IT-специалистов.

Из 50 заявок со всей страны эксперты «Цифрового прорыва» отобрали 26 наиболее актуальных и прикладных кейсов. Среди них – задачи, связанные с анализом данных, компьютерным зрением, мобильной разработкой, созданием игр и инструментов для бизнеса и пользователей. Сферы применения – от металлургии и здравоохранения до HR, образования, предоставления услуг стилиста и ремонта помещений. Часть кейсов направлено на решение социальных задач.

Участникам конкурса предлагается, в том числе, разработать новый подход к оценке и прогнозированию заболеваний, реализовать систему распознавания лиц для школ, придумать, как бесконтактно заселять постояльцев в отель, и создать платформу для онлайн-тренировок. Также в список попали инициативы по поддержке предпринимателей от региональных государственных структур.

22 июля описания всех 26 кейсов стали доступны на сайте конкурса. Проголосовать за лучшие из них смогут все желающие. Для этого нужно пройти бесплатную авторизацию с помощью номера мобильного телефона.

«Топ-10 наиболее актуальных решений – по мнению пользователей – войдут в число заданий для участников регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв» наряду с кейсами от крупнейших государственных и коммерческих организаций. В рамках конкурса мы создаем площадку, которая, с одной стороны, помогает талантливым IT-специалистам раскрыть свой потенциал и завести ценные связи, а с другой – дает организациям новые возможности для роста и цифрового развития. Благодаря этому, мы можем поддержать малый и средний бизнес, который оказался в непростой ситуации из-за пандемии», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В серии 48-часовых хакатонов в крупнейших IT-хабах на территории восьми субъектов Российской Федерации 8 тыс. IT-специалистов со всей страны будут в прямом эфире создавать цифровые продукты. Победители разделят между собой денежные призы и получат возможность выйти в финал проекта. Лучшие решения будут реализованы.