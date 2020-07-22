Мишустин назвал неправдой данные о невыплате надбавок врачам

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Государственной Думе назвал неправдой данные экспертов о том, что врачам не доплачивают надбавки.

«Эти эксперты не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле. Поверьте, что мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это, в этом я абсолютно уверен», – передает РИА «Новости» ответ Мишустина на вопрос одного из депутатов о том, что не все врачи получают доплаты за работу с коронавирусными пациентами.

Мишустин попросил сообщать ему, если такие факты вдруг появятся.

«Если есть такая информация, пожалуйста, дайте нам ее... Просьба конкретику дать, прошу на мое имя в буквальном смысле слова, мы очень внимательно этот кейс разобрали», – добавил премьер.